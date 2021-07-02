Касаткина считает, что оскорбивший ее футболист «Алании» должен как минимум извиниться

Теннисистка Дарья Касаткина считает, что футболист «Алании» Владимир Хубулов, оскорбивший ее в соцсетях, должен как минимум принести извинения.

«Я уже спокойно реагирую на подобные сообщения, но, так как в этот раз написал профессиональный спортсмен, футболист, который играет в профессиональной команде, это у меня вызвало иные чувства. Непонятно, как спортсмен, который должен понимать, через что атлеты проходят, как это сложно, и, по сути, находящийся со мной в одной лодке, может такое писать. Меня это не то чтобы задело, но я считаю нужным этим поделиться», — сказала Касаткина ТАСС.

В четверг Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал ей ряд оскорбительных сообщений в Instagram.

«Я считаю, что человек явно нацелен на успехи, результаты, хочет быть известным футболистом, он должен понимать, что он может говорить, а что нет и как себя надо вести. Я бы хотела, чтобы он сделал правильные выводы и как минимум извинился. Клубу «Алания» надо тоже нести ответственность за своих игроков, которые, по сути, являются лицом клуба. Надеюсь, все будут жить дружно, поддерживать друг друга и такой ситуации больше не повторится», — добавила она.

Футболист заявил, что адресованное спортсменке сообщение написал его брат. Свою версию событий Хубулов озвучил в ходе внутреннего разбирательства, инициированного «Аланией».

Полузащитник заявил, что телефон, с которого были отправлены оскорбления, находился в распоряжении его старшего брата.