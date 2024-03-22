Шнайдер проиграла Кис во втором круге турнира в Майами

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в третий круг турнира в Майами. В двух сетах она переиграла россиянку Диану Шнайдер — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 16 минут. 19-летняя россиянка допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 4).

Следующей соперницей Кис будет победительница матча Вероника Кудерметова — Ван Синьюй.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 17) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 6:4