Шараповой предложат попрощаться с болельщиками на Saint Petersburg Open

Заслуженный тренер России и член директората Saint Petersburg Open Владимир Камельзон заявил «СЭ» о том, что завершившей карьеру Марии Шараповой предложат попрощаться с болельщиками во время одного из ближайших розыгрышей этого теннисного турнира.

— Сейчас Шарапова будет устраивать свою личную жизнь, любой женщине это положено, особенно такой красивой модели как Шарапова, — заявил Камельзон. — Она — настоящая русская красавица, беззаветно любит родину, в Америке она остается патриотичной русской. В показательных матчах она еще появится, у нее будет общественная деятельность. Наш Saint Petersburg Open будет вести переговоры, чтобы устроить ей прощание со зрителями. Я ей желаю процветания. (Евгений Белоусов)