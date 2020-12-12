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Новости   //    Теннис   //    WTA

Шарапова — в десятке самых упоминаемых спортсменок года

05:57

Пресс-служба WTA опубликовала в Twitter десятку самых упоминаемых в социальной сети спортсменок 2020 года. В топ-10 вошла и российская теннисистка Мария Шарапова.

Также в список вошли Наоми Осака (теннис), Серена Уильямс (теннис), Меган Рапино (футбол), Симона Байлз (гимнастика), Юна Ким (фигурное катание), Алекс Морган (футбол), Мерседес Варнадо (рестлинг), Майя Мур (баскетбол) и Алексис Кауфман (рестлинг).

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