Шарапова объяснила, почему она снялась с турнира на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему она решила сняться с выставочного турнира на Гавайях.

— С сожалением объявляю о снятии с турнира Hawaii Open, — цитирует россиянку Star Advertiser со ссылкой на пресс-службу турнира. — Я решила, что мне нужно больше времени на подготовку к первому турниру после возвращения. Очень хотела бы быть там, чтобы увидеть болельщиков, которые хотели посмотреть на мою игру.

До этого сообщалось, что россиянка снялась из-за «непредвиденных обстоятельств». Шарапову на турнире заменит американка Алисса Табита. Она сыграет в полуфинале с бельгийкой Яниной Викмайер. В другом полуфинале сыграют японка Мисаки Дои и немка Ангелик Кербер.

Ранее Шарапова вернулась после травмы, сыграв на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), где она обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 7:5.