Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Парме

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге турнира WTA в Парме (Италия) обыграла итальянку Лизу Пигато со счетом 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 8 минут. 8-я ракетка мира сделала 6 эйсов и не совершила ни одной двойной ошибки.

Во втором круге Уильямс встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 1, WC) — Лиза Пигато (Италия, Q) — 6:3, 6:2

Катержина Синякова (Чехия) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 6:3

Мартина Ди Джузеппе (Италия, Q) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 7:6 (7:5)