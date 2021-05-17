Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Парме
15:10
Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге турнира WTA в Парме (Италия) обыграла итальянку Лизу Пигато со счетом 6:3, 6:2.
Встреча длилась 1 час 8 минут. 8-я ракетка мира сделала 6 эйсов и не совершила ни одной двойной ошибки.
Во втором круге Уильямс встретится с чешкой Катержиной Синяковой.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 1, WC) — Лиза Пигато (Италия, Q) — 6:3, 6:2
Катержина Синякова (Чехия) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 6:3
Мартина Ди Джузеппе (Италия, Q) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 7:6 (7:5)
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