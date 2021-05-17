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Павлюченкова снялась с турнира в Белграде

15:42
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30-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира ATP в Белграде.

«Вынуждена заявить, что должна отказаться от участия на турнире в Белграде. Здесь прекрасные условия, у соревнований отличные хозяева! Это обидное решение, но моему телу нужно дополнительное время на восстановление, чтобы выздороветь и подойти готовой к «Ролан Гаррос»», — написала Павлюченкова в Twitter.

На прошлой неделе Павлюченкова снялась с турнира в Риме. Причиной стала травма мышц живота.

6 мая она дошла до полуфинала в Мадриде, где проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко.

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