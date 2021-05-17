Павлюченкова снялась с турнира в Белграде

30-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира ATP в Белграде.

«Вынуждена заявить, что должна отказаться от участия на турнире в Белграде. Здесь прекрасные условия, у соревнований отличные хозяева! Это обидное решение, но моему телу нужно дополнительное время на восстановление, чтобы выздороветь и подойти готовой к «Ролан Гаррос»», — написала Павлюченкова в Twitter.

I have to announce that I have to withdraw from the Serbia Ladies Open. The facilities here are amazing, and the tournaments staff have been great hosts. It is an upsetting decision, but my body still needs recovery time & treatment to heal and be ready for RG! — Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) May 17, 2021

На прошлой неделе Павлюченкова снялась с турнира в Риме. Причиной стала травма мышц живота.

6 мая она дошла до полуфинала в Мадриде, где проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко.