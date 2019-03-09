Серена Уильямс поддержала футболисток, которые судятся с Федерацией футбола США из-за зарплат

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала американских футболисток, которые жалуются на слишком большую разницу в зарплатах в мужской и женской сборных США. Футболистки подали в суд на Федерацию футбола США по этому поводу.

– Расхождение в зарплате – это нелепо, – цитирует АР Уильямс. – Это битва. Это наша битва. В какой-то момент должны появиться первопроходцы. Настала пора сделать это и в футболе. Я играю, потому что кто-то до меня сделал это. Надеюсь, теперь прогресс будет и в футболе.