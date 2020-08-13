Серена Уильямс обыграла свою сестру Винус на турнире в Лексингтоне
13 августа 2020, 23:07
В матче второго раунда турнира WTA в Лексингтоне (США) американка Серена Уильямс победила свою сестру Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался два часа и 21 минуту.
В 1/4 финала Серена сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США) — Лейла Фернандез (Канада).
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 1) — Винус Уильямс (США) — 3:6, 6:3, 6:4
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — 6:2, 6:2
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