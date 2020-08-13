Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Серена Уильямс обыграла свою сестру Винус на турнире в Лексингтоне

13 августа 2020, 23:07
Серена Уильямс. Фото WTA.
Серена Уильямс. Фото WTA.
Теги:

В матче второго раунда турнира WTA в Лексингтоне (США) американка Серена Уильямс победила свою сестру Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался два часа и 21 минуту.

В 1/4 финала Серена сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США)  — Лейла Фернандез (Канада).

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 1) — Винус Уильямс (США) — 3:6, 6:3, 6:4

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — 6:2, 6:2

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир