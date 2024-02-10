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10 февраля, 03:05

Селиваненко: «Самсонова, безусловно, способна играть с Рыбакиной на равных и побеждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча российской теннисистки Людмилы Самсоновой против Елены Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

«Самсонова в Абу-Даби играет уверенно, показывает отличный теннис в приносящем ей успех стиле и побеждает сильных соперниц. А несколько проигранных перед этим матчей не означают неудачный старт сезона.

Самсонова и Рыбакина — обе высококлассные теннисистки. У Елены больше титулов и громких побед на самом высоком уровне. Но Людмила, безусловно, способна играть с ней на равных и побеждать. Они игроки практически одного калибра», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

Матч Самсоновой против Рыбакиной состоится в субботу, 10 февраля. Начало — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/tennis/11517317-selivanenko-ocenil-shansy-samsonovoj-v-matche-s-rybakinoj-na-turnire-v-abu-dabi.html
Теннис
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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