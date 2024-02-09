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9 февраля, 22:32

Пивоварова уверена, что Андреева не успокоится, пока не станет 1-й ракеткой мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила прогресс 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая добралась до четвертого круга на Australian Open — 2024.

«Удивляет, насколько мудро Мирра развивается в своей карьере. Не останавливается на достигнутом. Это точно не тот игрок, который один раз взлетел на одном турнире — и больше его не видно, как, например, Эмма Радукану. Мирра постоянно о себе заявляет, работает над собой, ей всегда мало, она голодна до побед. Пока первой ракеткой мира не станет, она не успокоится: настолько она азартная. У нее прямо адреналин в крови бьет, чтобы побеждать. Мирра — умничка. Но не хочется ее слишком захваливать, потому что она еще очень молодой игрок и нужно сохранить ее психику и поберечь ее нервы», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В январе 16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка повторила свой лучший результат в турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертого круга турнира. Ранее теннисистка добиралась до этой стадии на Уимблдоне-2023.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/09/22301185.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Мирра Андреева
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