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Саша Бажин пригрозил судом болельщику за слова о романе с Ястремской

27 ноября 2019, 23:58
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Известный тренер Сажа Бажин, начавший работу с украинкой Даяной Ястремской, разозлился на болельщика, который заявил, что он встречается с теннисисткой. Впоследствии фанат удалил свои сообщения.

— Еще раз увижу, что вы распространяете такие слухи — дело перейдет в суд, мой адвокат с вами свяжется, — написал Бажин в Twitter. — Устал, что все говорят ерунду без последствий. Надеюсь, что вы поняли меня и не будете больше такое говорить.

Бажин известен по работе с Сереной Уильямс и Наоми Осакой.

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