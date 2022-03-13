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13 марта, 23:58

Мартич обыграла Радукану и вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе, где встретится с Самсоновой

Иван Торопцев
Корреспондент

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге Мартич победила британку Эмму Радукану в трех сетах — 6:7 (3:6), 6:4, 7:5.

В четвертом круге хорватка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Мартич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания, 11) — 6:7 (3:6), 6:4, 7:5

Теннис
Эмма Радукану
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Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
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