Мартич обыграла Радукану и вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе, где встретится с Самсоновой
Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге Мартич победила британку Эмму Радукану в трех сетах — 6:7 (3:6), 6:4, 7:5.
В четвертом круге хорватка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Мартич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания, 11) — 6:7 (3:6), 6:4, 7:5
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