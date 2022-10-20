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Самсонова — о победе над Соболенко: «Я невероятно счастлива, она — потрясающий игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира в Гвадалахаре.

«Я думаю, мы сегодня провели потрясающий матч. Очень тяжело играть против Арины. Для меня она потрясающий игрок. Когда выхожу на корт, я стараюсь изо всех сил, и сегодня был мой день. Я невероятно счастлива. Удивительно, что произошло за последние три месяца этого года. Это невероятно. Постараюсь сохранить концентрацию до конца», — цитирует пресс-служба WTA Самсонову.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Теннис
Людмила Самсонова
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Самсонова сыграет с Боузковой в третьем круге турнира в Гвадалахаре
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