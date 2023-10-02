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Сегодня, 14:23

Самсонова победила Квитову и прошла в третий круг турнира в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Пекине (Китай).

Во втором круге спортсменка обыграла Петру Квитову из Чехии в двух сетах — 6:4, 7:5.

Во третьем круге Самсонова встретится с победителем матча Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис, 7).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 12) — 6:4, 7:5

Теннис
Людмила Самсонова
Петра Квитова
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