Самсонова победила Квитову и прошла в третий круг турнира в Пекине
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Пекине (Китай).
Во втором круге спортсменка обыграла Петру Квитову из Чехии в двух сетах — 6:4, 7:5.
Во третьем круге Самсонова встретится с победителем матча Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис, 7).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 12) — 6:4, 7:5
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