Александрова проиграла Гауфф в первом круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).
В первом круге спортсменка уступила американке Коко Гауфф в двух сетах — 5:7, 3:6.
Соперницей Гауфф во втором круге станет хорватская теннисистка Петра Мартич.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Коко Гауфф (США, 3) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:3
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