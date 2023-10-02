Александрова проиграла Гауфф в первом круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).

В первом круге спортсменка уступила американке Коко Гауфф в двух сетах — 5:7, 3:6.

Соперницей Гауфф во втором круге станет хорватская теннисистка Петра Мартич.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:3