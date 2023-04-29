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29 апреля, 15:37

Самсонова обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час и 3 минуты.

В матче 1/8 финала турнира россиянка сыграет против представительницы Румынии Ирины-Камелии Бегу.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Елена Остапенко (Латвия, 19) — 6:2, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/madrid/2023/
Теннис
Елена Остапенко
Людмила Самсонова
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