Самсонова обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:0.
Спортсменки провели на корте 1 час и 3 минуты.
В матче 1/8 финала турнира россиянка сыграет против представительницы Румынии Ирины-Камелии Бегу.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Елена Остапенко (Латвия, 19) — 6:2, 6:0
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