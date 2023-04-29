Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде может сыграть с россиянкой Андреевой
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла колумбийку Камилу Осорио (6:4, 7:5) в третьем круге турнира WTA в Мадриде.
В следующем раунде Соболенко сыграет с победителем пары Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Камила Осорио (Колумбия, WC) — 6:4, 7:5
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