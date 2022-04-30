Боузкова сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Мадриде

Мария Боузкова из Чехии прошла в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором круге она победила Даяну Ястремскую из Украины со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1. Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

В следующем раунде Боузкова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила Нурию Паррисас-Диас из Испании со счетом 6:4, 7:5.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия, Q) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1