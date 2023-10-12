Касаткина вышла в третий круг турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Бай Чжусян из Китая и вышла в третий круг турнира в Чжэнчжоу — 6:2, 6:4.

В первом сете россиянка позволила сопернице взять два гейма и четыре во втором.

В четвертьфинале Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса. Матч состоится 13 октября.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Бай Чжусян (Китай, WC) — 6:2, 6:4