Саккари в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге сыграет с Бенчич

Гречанка Мария Саккари во втором круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла француженку Ализе Корне — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.

За право выйти в полуфинал Мария поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:2, 6:4