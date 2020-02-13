Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Саккари в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге сыграет с Бенчич

14:44

Гречанка Мария Саккари во втором круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла француженку Ализе Корне — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.

За право выйти в полуфинал Мария поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:2, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир