Саккари в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге сыграет с Бенчич
14:44
Гречанка Мария Саккари во втором круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла француженку Ализе Корне — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.
За право выйти в полуфинал Мария поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 6) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:2, 6:4
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