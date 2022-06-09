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Сегодня, 17:46

Калинская уступила Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич во втором круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

86-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету 17-й ракетки мира Бенчич — четыре эйса, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира теннисистка из Швейцарии сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Анна Калинская (Россия) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Анна Калинская
Белинда Бенчич
Вероника Кудерметова
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