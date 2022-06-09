Калинская уступила Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич во втором круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе.
Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 6:7 (2:7), 4:6.
86-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету 17-й ракетки мира Бенчич — четыре эйса, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге турнира теннисистка из Швейцарии сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Анна Калинская (Россия) — 7:6 (7:2), 6:4
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