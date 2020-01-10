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Рыбакина стала соперницей Александровой по финалу турнира в Шэньчжэне

11:05
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Шэньчжэне. В полуфинале она в двух сетах победила Кристину Плишкову из Чехии — 6:2, 7:5.

Теперь в финале Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2020/

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