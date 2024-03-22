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22 марта, 06:37

Рыбакина обыграла Таусон и вышла в третий круг турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Майами обыграла Клару Таусон из Дании со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Рыбакина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 7:5, 6:4

Елена Рыбакина
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