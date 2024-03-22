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22 марта, 06:47

Азаренко обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира в Майами обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 34-летней белоруски 3 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В третьем круге Азаренко встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Пейтон Стирнс (США) — 7:5, 3:6, 6:4

Виктория Азаренко
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