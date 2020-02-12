Рыбакина и Кецманович вышли в 1/4 финал турнира в Санкт-Петербурге
22:11
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла француженку Фиону Ферро во втором круге турнира в Санкт-Петербурге — 6:3, 6:4. Их матч продолжался 1 час 12 минут.
В другом матче представительница Сербии Миомир Кецманович обыграла итальянку Паоло Лоренци — 6:3, 6:3. В 1/4 финала турнира Рыбакина сыграет с француженкой Осеан Доден.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Фиона Ферро (Франция, LL) — 6:3, 6:4
Дополнительная информация:
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/11/3/
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