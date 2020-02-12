Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Рыбакина и Кецманович вышли в 1/4 финал турнира в Санкт-Петербурге

22:11
Теги:

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла француженку Фиону Ферро во втором круге турнира в Санкт-Петербурге — 6:3, 6:4. Их матч продолжался 1 час 12 минут.

В другом матче представительница Сербии Миомир Кецманович обыграла итальянку Паоло Лоренци — 6:3, 6:3. В 1/4 финала турнира Рыбакина сыграет с француженкой Осеан Доден.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Фиона Ферро (Франция, LL) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/11/3/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир