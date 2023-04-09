Мария обыграла Джонс и вышла в финал турнира в Боготе

Немецкая теннисистка Татьяна Мария в полуфинале турнира в Боготе обыграла британку Франческу Джонс со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 35-летней немки 2 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финал Мария встретится с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Камилла Рахимова (Россия).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Татьяна Мария (Германия, 2) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:3, 6:4