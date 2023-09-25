Россиянки Самсонова и Александрова вылетели из топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Белоруска Арина Соболенко продолжает лидировать в рейтинге. Она стала первой ракеткой мира после Открытого чемпионата США. Второе место занимает представительница Польши Ига Свентек. На третьей позиции идет американка Кори Гауфф, которая в этом году выиграла US Open.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина — она по-прежнему занимает 13-ю строчку. Ее соотечественницы Екатерина Александрова и Людмила Самсонова вылетели из топ-20. Александрова потеряла одну позицию, теперь она 21-я. Самсонова опустилась на 22-ю строчку (-5).

Рейтинг WTA от 25 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5755

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665

6 (9). Мария Саккари (Греция) — 4360

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3875

8 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830

9 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3765

10 (11). Каролин Гарсия (Франция) — 3335

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13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2790

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19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2170

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21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2120

22 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2000

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27 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1685

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40 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1263

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62 (57). Мирра Андреева (Россия) — 979

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68 (62). Элина Аванесян (Россия) — 931

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77 (75). Камилла Рахимова (Россия) — 826

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80 (77). Анна Калинская (Россия) — 814

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85 (83). Диана Шнайдер (Россия) — 791

86 (82). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790