Калинина обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Токио
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Токио обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 26-летней украинки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
Во втором круге Калинина встретится с француженкой Каролин Гарсией.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:1
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