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Сегодня, 09:17

Кудерметова и Павлюченкова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре

Алина Савинова
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова победили в 1/8 финала турнира в Токио в парном разряде бразильянку Луизу Стефани и мексиканку и Джулиану Олмос.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 10:8 в пользу россиянок.

В четвертьфинале турнира Кудерметова и Самсонова сыграют с победителями встречи Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — Нацуми Кавагути/Юки Наито (Япония).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Джулиана Олмос/Луиза Стефани (Мексика/Бразилия, 3) — 7:5, 6:7 (3:7), 10:8

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
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