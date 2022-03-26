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Сегодня, 22:44

Россиянка Звонварева уступила американке Коллинз в третьем круге турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Вера Звонарева проиграла американке Даниэль Коллинз, занимающей 11-ю строчку рейтинга WTA, в двух сетах в третьем круге турнира в Майами.

За 1 час 17 минут матча 37-летняя Звонарева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 28-летняя Коллинз четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:1, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 6:1

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Вера Звонарева
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