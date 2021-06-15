Россиянка Самсонова обыграла Вондроушову в WTA в Берлине
13:47
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову в первом туре турнира WTA в Берлине (6:4, 7:6 (8:6).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 7:6 (8:6)
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