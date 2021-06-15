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Россиянка Самсонова обыграла Вондроушову в WTA в Берлине

13:47
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову в первом туре турнира WTA в Берлине (6:4, 7:6 (8:6).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 7:6 (8:6)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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