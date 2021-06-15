Кудерметова стартовала с победы на турнире WTA в Берлине
14:38
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине (Германия).
В первом круге россиянка обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В следующем туре Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая обыграла Маркету Вондроушову (6:4, 7:6 (8:6).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия, 8) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:2
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