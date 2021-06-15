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Кудерметова стартовала с победы на турнире WTA в Берлине

14:38
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине (Германия).

В первом круге россиянка обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В следующем туре Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая обыграла Маркету Вондроушову (6:4, 7:6 (8:6).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия, 8) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:2

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