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Сегодня, 16:14

Россиянка Родина вышла во второй круг турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Кэти Волынец в первом круге турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (6:0, 6:4). Встреча длилась 1 час 16 минут.

Во втором круге Родина сыграет с победителем пары Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Катержина Синякова (Чехия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения Родина (Россия) — Кэти Волынец (США, LL) — 6:0, 6:4

Евгения Родина
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