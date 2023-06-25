Россиянка Родина вышла во второй круг турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Кэти Волынец в первом круге турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (6:0, 6:4). Встреча длилась 1 час 16 минут.
Во втором круге Родина сыграет с победителем пары Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Катержина Синякова (Чехия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Евгения Родина (Россия) — Кэти Волынец (США, LL) — 6:0, 6:4
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