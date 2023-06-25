Остапенко победила в финале турнира в Бирмингеме

Латвийка Елена Остапенко обыграла чешку Барбору Крейчикову в финале турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 7:6 (10:8), 6:4.

Матч длился 1 час 53 минуты. Остапенко сделал за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Крейчиковой — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Для 26-летней теннисистки это первый титул в этом году и 6-й в карьере.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 1) — 7:6 (10:8), 6:4