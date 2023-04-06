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Сегодня, 19:46

Россиянка Аванесян не смогла пробиться четвертьфинал турнира в Боготе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла американке Пейтон Стирнс во втором круге турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).

Матч завершился со счетом 4:6, 1:6. Продолжительность игры — 1 час 29 минут.

На счету 150-й ракетки мира Аванесян 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. 116-я ракетка Стирнс 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале турнира 21-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча Мирьям Бьорклунд (Швеция) — Тамара Зиданшек (Словения).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пейтон Стирнс (США) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
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