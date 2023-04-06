Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:11

Калинская обыграла Азаренко в третьем круге турнира в Чарльстоне

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Калинская.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту.

Россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Азаренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брей-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Анна Калинская
Виктория Азаренко
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Аванесян не смогла пробиться четвертьфинал турнира в Боготе
Новости
RSS RSS
Все новости