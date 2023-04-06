Калинская обыграла Азаренко в третьем круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту.

Россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Азаренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брей-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — 6:4, 7:6 (7:5)