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Сегодня, 10:44

Россиянка Аншба проиграла Боузковой во втором круге турнира в Наньчане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Амина Аншба проиграла чешке Марии Боузковой во втором круге турнира WTA 250 в Наньчане.

Матч завершился со счетом 5:7, 0:6. Продолжительность игры составила 1 час 29 минут.

В четвертьфинале турнира Боузкова сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 8).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия, 3) — Амина Аншба (Россия, LL) — 7:5, 6:0

Теннис
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