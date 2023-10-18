Россиянка Аншба проиграла Боузковой во втором круге турнира в Наньчане
Российская теннисистка Амина Аншба проиграла чешке Марии Боузковой во втором круге турнира WTA 250 в Наньчане.
Матч завершился со счетом 5:7, 0:6. Продолжительность игры составила 1 час 29 минут.
В четвертьфинале турнира Боузкова сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 8).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Боузкова (Чехия, 3) — Амина Аншба (Россия, LL) — 7:5, 6:0
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