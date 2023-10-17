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Сегодня, 18:09

Эрика Андреева обыграла Семенистую в первом круге турнира в Монастире

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла Дарью Семенистую из Латвии в первом круге турнира в Монастире (Тунис) — 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 19 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с Кларой Бюрель (Франция, 8).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, WC) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:2, 6:0

Теннис
Эрика Андреева
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