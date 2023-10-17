Эрика Андреева обыграла Семенистую в первом круге турнира в Монастире
Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла Дарью Семенистую из Латвии в первом круге турнира в Монастире (Тунис) — 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час 19 минут.
В следующем круге Андреева сыграет с Кларой Бюрель (Франция, 8).
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия, WC) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:2, 6:0
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