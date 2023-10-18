Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане благодаря отказу Звонаревой

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Наньчане (Китай).

Во втором круге россиянка встречалась со своей соотечественницей Верой Звонаревой. Звонарева отказалась продолжать матч при счете 6:3, 1:0 в пользу Шнайдер из-за проблем со здоровьем.

Соперницей Шнайдер в четвертьфинале турнира станет японка Нао Хибино.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Вера Звонарева (Россия) — 6:3, 0:1 отказ 2-го игрока