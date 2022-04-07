Крис Эверт назвала фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»

Бывшая американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«На мой взгляд, Свентек — явный фаворит «Ролан Гаррос». Думаю, что уверенность в своих силах, которую она получила на прошлых грунтовых турнирах, поможет ей. Ига уже доказала, что ей подходят хардовые корты. Но ее настоящая сила видна на грунте.

Я думаю, что такое покрытие идеально для ее агрессивной манеры игры. К тому же она прекрасно двигается. У нее феноменальная физическая готовность. Поэтому, конечно, она будет главным фаворитом на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.

Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдет с 22 мая по 4 июня в Париже.

Свентек в 2020 году выигрывала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.