Крис Эверт назвала фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»
Крис Эверт считает Игу Свентек фавориткой турнира «Ролан Гаррос»
Бывшая американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».
«На мой взгляд, Свентек — явный фаворит «Ролан Гаррос». Думаю, что уверенность в своих силах, которую она получила на прошлых грунтовых турнирах, поможет ей. Ига уже доказала, что ей подходят хардовые корты. Но ее настоящая сила видна на грунте.
Я думаю, что такое покрытие идеально для ее агрессивной манеры игры. К тому же она прекрасно двигается. У нее феноменальная физическая готовность. Поэтому, конечно, она будет главным фаворитом на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.
Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдет с 22 мая по 4 июня в Париже.
Свентек в 2020 году выигрывала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.
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