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Сегодня, 22:35

Крис Эверт назвала фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»

Крис Эверт считает Игу Свентек фавориткой турнира «Ролан Гаррос»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывшая американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«На мой взгляд, Свентек — явный фаворит «Ролан Гаррос». Думаю, что уверенность в своих силах, которую она получила на прошлых грунтовых турнирах, поможет ей. Ига уже доказала, что ей подходят хардовые корты. Но ее настоящая сила видна на грунте.

Я думаю, что такое покрытие идеально для ее агрессивной манеры игры. К тому же она прекрасно двигается. У нее феноменальная физическая готовность. Поэтому, конечно, она будет главным фаворитом на «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Eurosport.

Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдет с 22 мая по 4 июня в Париже.

Свентек в 2020 году выигрывала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Теннис
Ига Свентек
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