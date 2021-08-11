Рахимова в паре с Доден проиграла в первом круге турнира в Монреале

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре с украинкой Даяной Ястремской вышла во второй круг турнира в Монреале. В трех сетах они переиграли француженку Осеан Доден и россиянку Камиллу Рахимову — 4:6, 6:4, 12:10.

Следующими соперницами Остапенко и Ястремской будут австралийка Эллен Перес и чешка Квета Пешке.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Остапенко/Даяна Ястремская (Латвия/Украина) — Осеан Доден/Камилла Рахимова (Франция/Россия) — 4:6, 6:4, 12:10

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Оксана Калашникова/Хизер Уотсон (Грузия/Великобритания) — 6:0, 6:0

Второй круг

Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3) — 6:3, 2:6, 10:4