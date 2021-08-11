Азаренко вышла в третий круг турнира в Монреале

Белоруска Виктория Азаренко одержала победу во втором круге турнира в Монреале. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирстя — 6:2, 6:2.

Следующим соперником Азаренко будет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:2