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Азаренко вышла в третий круг турнира в Монреале

07:29

Белоруска Виктория Азаренко одержала победу во втором круге турнира в Монреале. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирстя — 6:2, 6:2.

Следующим соперником Азаренко будет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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