Азаренко вышла в третий круг турнира в Монреале
07:29
Белоруска Виктория Азаренко одержала победу во втором круге турнира в Монреале. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирстя — 6:2, 6:2.
Следующим соперником Азаренко будет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:2
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