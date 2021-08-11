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Украинка Киченок в паре с японкой Ниномия проиграла в первом круге турнира в Монреале

01:52
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Австралийка Эллен Перес и чешка Квета Пешке вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Людмилу Киченок и японку Макото Ниномию — 6:2, 7:6 (7:3).

Следующим соперником Перес и Пешке станут победительницы матча Елена Остапенко/Даяна Ястремская (Латвия/Украина) — Осеан Доден/Камилла Рахимова (Франция/Россия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Эллен Перес/Квета Пешке (Австралия/Чехия, 7) — Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) — 6:2, 7:6 (7:3)

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Евгений Козинов все материалы автора

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