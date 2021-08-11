Украинка Киченок в паре с японкой Ниномия проиграла в первом круге турнира в Монреале
01:52
Австралийка Эллен Перес и чешка Квета Пешке вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Людмилу Киченок и японку Макото Ниномию — 6:2, 7:6 (7:3).
Следующим соперником Перес и Пешке станут победительницы матча Елена Остапенко/Даяна Ястремская (Латвия/Украина) — Осеан Доден/Камилла Рахимова (Франция/Россия).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Эллен Перес/Квета Пешке (Австралия/Чехия, 7) — Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) — 6:2, 7:6 (7:3)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю