Рахимова поднялась на 38 строчек в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 38 мест в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 82-ю строчку.
На прошедшей неделе Рахимова дошла до полуфинала турнира в Боготе (Колумбия), где проиграла американке Пейтон Стирнс.
Лидирует в гонке Арина Соболенко из Белоруссии.
Обновленный список Чемпионской гонки WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3525 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2090;
4 (4). Ига Швентек (Польша) — 1810;
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790;
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1625;
7 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491;
8 (8). Кори Гауфф (США) — 1250;
9 (9). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1171;
10 (10). Магда Линетт (Польша) — 1112...
19 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 746;
20 (21). Варвара Грачева (Россия) — 738;
21 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 732;
22 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 717...
26 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 612...
30 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 567...
48 (63). Анна Калинская (Россия) — 353...
59 (61). Анна Блинкова (Россия) — 300...
82 (120). Камилла Рахимова (Россия) — 186...
88 (100). Диана Шнайдер (Россия) — 171...
90 (83). Эрика Андреева (Россия) — 169.