Рахимова поднялась на 38 строчек в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 38 мест в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 82-ю строчку.

На прошедшей неделе Рахимова дошла до полуфинала турнира в Боготе (Колумбия), где проиграла американке Пейтон Стирнс.

Лидирует в гонке Арина Соболенко из Белоруссии.

Обновленный список Чемпионской гонки WTA:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3525 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2090;

4 (4). Ига Швентек (Польша) — 1810;

5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790;

6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1625;

7 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491;

8 (8). Кори Гауфф (США) — 1250;

9 (9). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1171;

10 (10). Магда Линетт (Польша) — 1112...

19 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 746;

20 (21). Варвара Грачева (Россия) — 738;

21 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 732;

22 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 717...

26 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 612...

30 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 567...

48 (63). Анна Калинская (Россия) — 353...

59 (61). Анна Блинкова (Россия) — 300...

82 (120). Камилла Рахимова (Россия) — 186...

88 (100). Диана Шнайдер (Россия) — 171...

90 (83). Эрика Андреева (Россия) — 169.