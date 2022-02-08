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Сегодня, 00:22

Рахимова и Шалимова вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Козинов
Корреспондент

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Екатерина Шалимова одержали победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В трех сетах они переиграли Элисон Ван Уйтванк и Чжан Шуай.

Следующими соперницами Рахимовой и Шалимовой будут победительницы матча Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова/Екатерина Шалимова (Россия, WC) — Элисон Ван Уйтванк/Чжан Шуай (Бельгия/Китай) — 3:6, 6:3, 10:4

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