Рахимова и Шалимова вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Екатерина Шалимова одержали победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В трех сетах они переиграли Элисон Ван Уйтванк и Чжан Шуай. Следующими соперницами Рахимовой и Шалимовой будут победительницы матча Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония). Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Закрытые корты, хард Парный разряд Первый круг Камилла Рахимова/Екатерина Шалимова (Россия, WC) — Элисон Ван Уйтванк/Чжан Шуай (Бельгия/Китай) — 3:6, 6:3, 10:4