Кудерметова проиграла Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте соревнований в Санкт-Петербурге не смогла одолеть швейцарку Белинду Бенчич. Она уступила в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:7.

За 2 часа 24 минуты матча Вероника сделала 10 эйсов и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Белинда восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив 10 двойных ошибок.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)