Рахимова и Дзаламидзе вышли в полуфинал турнира в Мериде
Российская теннисистка Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе из Грузии вышли в полуфинал турнира в Мериде в парном разряде. В двух сетах они переиграли американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию — 6:3, 6:0.
Следующими соперницами Дзаламидзе и Рахимовой будут Ван Синьюй и У Фансыэнь.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — 6:3, 6:0
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