Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла американке Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 250 в Мериде (Мексика).

Матч завершился со счетом 7:6, 2:6, 6:7 (5:7). Девушки провели на корте 2 часа 46 минут.

89-я ракетка мира Грачева 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету 41-й ракетки Стивенс 1 эйс, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/4 финала турнира американская теннисистка сыграет Камилой Джорджи из Италии.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 2) — Варвара Грачева (Россия, LL) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:5)

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Алисия Паркс (США, 5) — 6:4, 6:2