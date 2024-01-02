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Сегодня, 11:55

Радукану в первом матче с апреля 2023 года обыграла Русе и вышла во второй круг турнира в Окленде

Сергей Разин
корреспондент
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Британская теннисистка Эмма Радукану в первом круге турнира в Окленде обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 21-летней британки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Для победительницы US Open-2021 это первый матч с 18 апреля 2023 года — тогда Радукану уступила Елене Остапенко из Латвии.

Во втором круге Радукану встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 4:6, 7:5

Эмма Радукану
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